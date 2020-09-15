شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الزمالك يواصل التأهيل.. واختبار طبى لساسي وبن شرقى وحسن والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، وكابونجو كاسونجو وعبدالله جمعة لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برنامجهم التأهيلى الذي وضعه لهم الجهاز الفني، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، بالإشتراك مع الجهاز الطبي، برئاسة محمد أسامة، حتى يعودوا للفريق خلال الفترة المقبلة بعد الإصابات التي لحقت بهم.
فيما يخضع الثلاثى، فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد حسن لإختبار طبى على هامش المران لتحديد مدى قابليتهم للعودة في مباراة اسوان المقبلة.
واقترب الثلاثى من الشفاء بشكل تام، وسيحدد الإختبار الطبي انضمام الثلاثى لقائمة المباراة من عدمه.
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