شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يقرر عدم الإستمرار مع المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
إستقر محمد ابراهيم لاعب الفريق الكروي الاول بنادي المقاصة على عدم الإستمرار مع الفريق في الموسم المقبل والمقاضلة بين العروض المحلية التي تلقاها مؤخرًا، أبرزهم من الأهلي وبيراميدز.
وعلمت «المصري اليوم» ان اللاعب تلقى اكثر من عرض محلي من اندية في وسط الدوري ليس من بينها اندية المقدمة، كان إبراهيم قد ظهر بمستوى متميز في مباريات المقاصة الاخيرة ،وردد وكيله وجود مفاوضات مع مسئوولي الاهلي للإنتقال إلى صفوفه دون تأكيدات رسمية من القلعة الحمراء
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