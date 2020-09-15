شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسي على رادار الاتحاد السكندري فى الانتقالات الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل باسم مرسي مهاجم الفريق الكروى الاول بنادى الانتاج الحربي ضمن اهتمامات مسؤولى الاتحاد السكندري للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما عرض أحد وكلاء اللاعبين باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى على مسئولي الإتحاد السكندرى للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم هجوم الفريق بمهاجم محلى سوبر بعد اقتراب عودة الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم زعيم الثغر لناديه السابق الزمالك، بالإضافة لهروب الاوغندى إيمانويل أكوى وعدم اقتناع طلعت يوسف بإمكانيات الليبى أنيس سالتو وأصبح الفريق يعتمد على خالد قمر وأحمد راشد فقط.

ويأمل مجلس إدارة الإتحاد السكندرى فى التعاقد مع ثنائى هجومى أحدهما أفريقى وأخر محلى ويبحث طلعت يوسف عن مهاجم محلى خبرة يستطيع ترجمة الفرص التى تتاح للفريق أمام مرمى المنافسين