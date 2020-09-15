شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفاوض الاتحاد السكندري للتعاقد مع محمود رزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

دخل النادى الأهلى فى مفاوضات مع نظيره الإتحاد السكندرى لضم محمود رزق مدافع الفريق السكندري في الموسم الجديد، وذلك بناء على ترشيح لجنة التخطيط التى أوصت بالتعاقد مع زرق لتعويض غياب محمود متولى الذى أجرى جراحة الصليبى مؤخرا وسيفقد الفريق جهودة فترة طويلة فضلا عن تخوف اللجنة من فشل المفاوضات مع إنبى للتعاقد مع أسامة جلال .

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء عن قيام محمود الخطيب رئيس النادى بمناقشة محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد بخصوص إمكانية ضم اللاعب.

وأضاف المصدر، أن الاتحاد رحب مبدئيا بانتقال اللاعب لكنه إشترط الحصول علي لاعبان من الأهلي علي سبيل الإعارة بجانب مبلغ مالي سيتم الاتفاق عليه خلال جولة المفاوضات