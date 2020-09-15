شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع يُربك حسابات فايلر قبل مواجهة مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى من أزمة دفاعية حادة، وذلك قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها، السبت المقبل، في الجولة الـ٢٨ من الدورى، حيث لا يتواجد في خط الدفاع سوي أيمن أشرف.

ويفتقد الفريق خدمات كل من ياسر إبراهيم للإصابة بفيروس كورونا، ورامي ربيعة للإصابة بشد في العضلة الخلفية، ومحمود متولي، الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي، علاوة على غياب أحمد فتحي، الذي يجيد اللعب كمساك بسبب طرده أمام الاتحاد السكندري.

ويعكف الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر على دراسة البدائل التي سيدفع بها في خط الدفاع خلال اللقاء المقبل الذي يسعى الفريق للفوز به من أجل التتويج بدرع الدورى رسميًا.