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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سان جيرمان يحدد قيمة مبابي في ظل اهتمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
يرغب نادي ريال مدريد الاسباني في الحصول على خدمات الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2021.
وكانت مبابي قد ابلغ ادارة البي اس جي برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق نهاية موسم 2020-2021، وذلك قبل انتهاء عقده في حزيران 2022.
وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان يريد الحصول على 324 مليون يورو للتخلي عن خدمات النجم الفرنسي قبل انتهاء عقده.
وأوضحت الصحيفة أن عرض الريال لمبابي سيكون 100 مليون يورو، وإذا رفضه سان جيرمان، سينتظر الميرينغي حتى صيف 2022 لضم اللاعب مجانًا مع منحه مكافأة توقيع ضخمة.
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