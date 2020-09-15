شيرر يكشف عن تشكيلته المثالية للجولة الاولى من الدوري الانجليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كشف أسطورة نادي ​نيوكاسل​ ​آلان شيرر​ عن التشكيلة المثالية للأسبوع الأول من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



واكد موقع البريميرليغ الرسمي ان آلان شيرر اختار المدير الفني لآرسنال مايكل آرتيتا كأفضل مدرب في الجولة الأسبوع بالدوري بعدما قدم الغانرز مباراة رائعة ضد فولهام وفازوا بثلاثة أهداف نظيفة.

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واتت تشكيلته المثالية للجولة الأولى بالبريميرليغ كالآتي:

- لحراسة المرمى: فيسينتي غويتا من كريستال بالاس.

- لخط الدفاع: تيموثي كاستاني من ليستر سيتي، رومان سايس من وولفرهامبتون، غابرييل ماغالهايس من آرسنال ولوكاس ديني من إيفرتون.

- لخط الوسط: آلان من إيفرتون، جيف هندريك من نيوكاسل، ويليان من آرسنال.

- لخط الهجوم: جيمي فاردي من ليستر سيتي، محمد صلاح من ليفربول، كالوم ويلسون من نيوكاسل.