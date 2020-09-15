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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شيرر يكشف عن تشكيلته المثالية للجولة الاولى من الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
كشف أسطورة نادي نيوكاسل آلان شيرر عن التشكيلة المثالية للأسبوع الأول من الدوري الإنكليزي الممتاز.
واكد موقع البريميرليغ الرسمي ان آلان شيرر اختار المدير الفني لآرسنال مايكل آرتيتا كأفضل مدرب في الجولة الأسبوع بالدوري بعدما قدم الغانرز مباراة رائعة ضد فولهام وفازوا بثلاثة أهداف نظيفة.
واتت تشكيلته المثالية للجولة الأولى بالبريميرليغ كالآتي:
- لحراسة المرمى: فيسينتي غويتا من كريستال بالاس.
- لخط الدفاع: تيموثي كاستاني من ليستر سيتي، رومان سايس من وولفرهامبتون، غابرييل ماغالهايس من آرسنال ولوكاس ديني من إيفرتون.
- لخط الوسط: آلان من إيفرتون، جيف هندريك من نيوكاسل، ويليان من آرسنال.
- لخط الهجوم: جيمي فاردي من ليستر سيتي، محمد صلاح من ليفربول، كالوم ويلسون من نيوكاسل.
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