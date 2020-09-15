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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هيرتا برلين على اعتاب ضم مهاجم كولن كوردوبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحف المانية، ان مهاجم كولن جون كوردوبا قد ينتقل الى صفوف نادي العاصمة الألمانية هيرتا برلين.
وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فان المهاجم الكولومبي "27 عاما" سيوقع عقداً يستمر حتى 2024، وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو.
وسيكون كوردوبا رابع صفقة يحسمها هيرتا برلين في الميركاتو الصيفي بعد الحارس ألكسندر شفولوف والمدافع دايوفايسيو تسفويك ولاعب خط الوسط لوكاس توسار.
وأعلن نادي كولن أنه أعفى كوردوبا اليوم من التدريبات "حتى يجري المحادثات النهائية".
وسجل كوردوبا 13 هدفاً الموسم الماضي مع كولن.
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