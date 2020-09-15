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هيرتا برلين على اعتاب ضم مهاجم كولن كوردوبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف المانية، ان مهاجم كولن جون ​كوردوبا​ قد ينتقل الى صفوف نادي العاصمة الألمانية ​هيرتا برلين​.

وبحسب صحيفة "كيكر" الألمانية، فان المهاجم الكولومبي "27 عاما" سيوقع عقداً يستمر حتى 2024، وتردد أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 15 مليون يورو.

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وسيكون كوردوبا رابع صفقة يحسمها هيرتا برلين في الميركاتو الصيفي بعد الحارس ألكسندر شفولوف والمدافع دايوفايسيو تسفويك ولاعب خط الوسط لوكاس توسار.

وأعلن نادي كولن أنه أعفى كوردوبا اليوم من التدريبات "حتى يجري المحادثات النهائية".

وسجل كوردوبا 13 هدفاً الموسم الماضي مع كولن.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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