- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحصاءات تظهر تفوّق ميندي على كيبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
نشرت صحيفة ذا صن البريطانية مجموعة من الإحصاءات لحارس تشيلسي كيبا أريزابالاغا وحارس رين ادوارد ميندي خلال موسم 2019/2020، في حين أن ميندي مرشح لأخذ مكان كيبا في حراسة مرمى فريق تشيلسي.
كيبا أريزابالاغا: 25 عام
دقائق اللعب: 2970
شباك نظيفة: 8
معدل الأهداف التي تلقاها في المباراة الواحدة: 1.42
معدل التصديات: 54.5%
معدل التصديات في المباراة الواحدة: 1.6
ادوارد ميندي: 28 عام
دقائق اللعب: 2160
شباك نظيفة: 9
معدل الأهداف التي تلقاها في المباراة الواحدة: 0.79
معدل التصديات: 78.4%
معدل التصديات في المباراة الواحدة: 2.5
كانت هذه تفاصيل خبر إحصاءات تظهر تفوّق ميندي على كيبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.