شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إحصاءات تظهر تفوّق ميندي على كيبا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 نشرت صحيفة ذا صن البريطانية مجموعة من الإحصاءات لحارس ​تشيلسي​ كيبا أريزابالاغا وحارس رين ادوارد ​ميندي​ خلال موسم 2019/2020، في حين أن ميندي مرشح لأخذ مكان كيبا في حراسة مرمى فريق تشيلسي.

كيبا أريزابالاغا: 25 عام دقائق اللعب: 2970 شباك نظيفة: 8 معدل الأهداف التي تلقاها في المباراة الواحدة: 1.42 معدل التصديات: 54.5% Advertisements معدل التصديات في المباراة الواحدة: 1.6 ادوارد ميندي: 28 عام دقائق اللعب: 2160 شباك نظيفة: 9 معدل الأهداف التي تلقاها في المباراة الواحدة: 0.79 معدل التصديات: 78.4% معدل التصديات في المباراة الواحدة: 2.5

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