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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاتي ينافس المواهب الشابة على جائزة الفتى الذهبي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
انضم لاعب نادي برشلونة الاسباني انسو فاتي الى قائمة اللاعبين الشباب المرشحين لجائزة الفتى الذهبي بمنافسة مع ثنائي ريال مدريد.
وكشفت صحيفة توتو سبورت التي تقدم جائزة الفتي الذهبي، وهي جائزة تمنح لأفضل لاعب أصغر من 21 عام، عن الأسماء الـ 40 المرشحين للحصول على الجائزة لعام 2020.
وتواجد من بين الأسماء، أنسو فاتي من برشلونة والذي سيخوض منافسة مع ثنائي الغريم التقليدي، ريال مدريد، رودريغو وفينيسيوس، وتواجد ايضاُ ضمن الأسماء المرشحة، ثنائي بروسيا دورتموند، سانشو وهالاند، ولاعب مانشستر سيتي فيران توريس، وكذلك ألفونسو ديفيس ونيانزو كواسي من بايرن ميونيخ.
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