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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نجل ايتو يقاضي والده والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
كشفت تقارير صحف إسبانية، ان إيتيان صامويل إيتو نجل مهاجم برشلونة السابق قد رفع دعوى قضائية ضد والده.
وبحسب صحيفة "سبورت" الاسبانية، فان ايتيان قد رفع الدعوى على والده من أجل الحصول على تعويض مالي عن مصاريف فترة مراهقته.
وأوضحت الصحيفة أن لاعب ريال أوفيدو يطالب والده بالحصول على 20 ألف يورو من خلال المحكمة.
وذكر ايتيان خلال شهادته في المحكمة أن ايتو لم يقم بالتواصل معه منذ سنوات، واتهمه بالإهمال وبالتخلي عنه وعن واجباته نحوه.
يذكر أن إيتو كان قد اعتزل كرة القدم في ايلول العام الماضي بعد موسم واحد في صفوف الفريق العربي.
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