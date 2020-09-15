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نجل ايتو يقاضي والده

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

كشفت تقارير صحف إسبانية، ان إيتيان صامويل إيتو نجل مهاجم السابق قد رفع ​دعوى قضائية​ ضد والده.

وبحسب صحيفة "سبورت" الاسبانية، فان ايتيان قد رفع الدعوى على والده من أجل الحصول على تعويض مالي عن مصاريف فترة مراهقته.

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وأوضحت الصحيفة أن لاعب ريال أوفيدو يطالب والده بالحصول على 20 ألف يورو من خلال المحكمة.

وذكر ايتيان خلال شهادته في المحكمة أن ايتو لم يقم بالتواصل معه منذ سنوات، واتهمه بالإهمال وبالتخلي عنه وعن واجباته نحوه.

يذكر أن إيتو كان قد اعتزل كرة القدم في ايلول العام الماضي بعد موسم واحد في صفوف الفريق ​العربي​.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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