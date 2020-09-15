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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دايش: تاركوفسكي لن يرحل إلا بشرط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
كشف المدرب شون دايش أن المدافع جايمس تاركوفسكي سيظل في بيرنلي مع نهاية فترة الانتقالات، حيث سيتطلب الأمر محاولة كبيرة حتى يفكروا في السماح له بالرحيل.
وقال دايش: "نريد إبقاء لاعبينا في النادي، هذا أمر مؤكد. بخصوص جايمس تاركوفسكي، لا أخطط لأي شيء آخر غير تواجده هنا. إنه لاعب جيد للغاية وقد قدم لنا بشكل ثابت على مدى فترة طويلة من الزمن".
وأضاف: "كما ذكرت من قبل، لا أرى سبب لمغادرة أي لاعب في هذه اللحظة، وعلى الأرقام أن تكون كبيرة حتى يتم أخذ ذلك في الاعتبار".
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