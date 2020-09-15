برشلونة يحسم صفقة ديباي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

أكدت تقارير صحافية هولندية، أن نادي برشلونة حسم بالفعل صفقة التعاقد مع نجم أولمبيك ليون، المهاجم ممفيس ديباي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وفقاً لمعلومات الصحافي الموثوق مايك فيروي بصحيفة تلغراف، فإن ممفيس ديباي سيكون لاعباً لبرشلونة هذا الصيف، ويأمل النادي في الإعلان عن انتقاله في وقت لاحق من الأسبوع. وسيدفع برشلونة إلى ليون 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات، مقابل جلب ديباي، وتم إغلاق الاتفاقية الليلة، والإعلان الرسمي قريباً، وسيقدم نهاية الأسبوع على عشب كامب نو. وسيصبح ديباي الشريك الجديد لليونيل ميسي في هجوم برشلونة، حيث من المقرر أن يجتمع المهاجم الدولي الهولندي في كاتالونيا مع المدرب رونالد كومان، الذي تولى تدريبه في منتخب هولندا.

