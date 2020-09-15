شكرا لقرائتكم خالد قمر يؤازر محمود رزق قبل إجراء العملية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، أمثال خالد قمر ومحمود الزنفلى ونور السيد وأحمد رفعت وهشام محمد والدكتور عمرو الأشلم على مساندة مدافع الاتحاد محمود رزق قبل دقائق من دخول غرفة العمليات وقال رزق: "ادعولى بالشفاء".

ورغم ظروفه الصعبة أبدى محمود رزق مدافع الاتحاد، حزنه على موقف نور السيد لاعب الفريق وطالب فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" الوقوف خلف نور وتاريخه الكبير ومدى عطائه للقلعة الخضراء، وتمنى أن تعود المياه إلى مجراها الطبيعى، مؤكدا ثقته فى محمد مصيلحى رئيس النادى كأب لجميع اللاعبين ومعرفته مدى الضغوط النفسية والعصبية التى يمر بها اللاعبين .

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وناشد محمود رزق طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بأن يتعامل مع نور بروح الأب وأن يقدر مدى عطاء نور السيد للفريق خلال السنوات الماضية، وتضامن جميع اللاعبين مع محمود رزق مع أمنيات أن تمر الأمور بسلام .

وكان دكتور عمرو الاشلم طبيب فريق الاتحاد السكندرى قد أكد غياب اللاعب لمده لا تقل عن 6 أسابيع، وقام الجهاز الفنى بالاطمئنان على اللاعب، كما أجرى محمد مصيلحى رئيس النادى عدة اتصالات للاطمئنان على رزق، خاصة بعد حالة الهلع التى أصابت الجميع باستمرار النزيف من الأنف والفم لساعات مبكره من صباح اليوم.