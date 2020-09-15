شكرا لقرائتكم تأجيل اجتماع اتحاد الطائرة للسبت المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن عقد اجتماع للمجلس السبت القادم بدلا من غد الأربعاء، لتحديد موعد الجمعية العمومية غير العادية لتغيير بعض بنود اللائحة ومناقشتها مع الأندية.

أنهى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب تصنيف الأندية عن الموسم 2019/2020 الخاص باتحادات الملاكمة والكرة الطائرة والكاراتيه الرياضى والكاراتيه التقليدى، من أجل الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.

وأكد سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة مسبقا، أن اعتراض بعض أندية الدقهلية والشرقية على عدم تواجدهم فى التصنيف الخاص بالجمعية العمومية المقبلة لتغيير بعض بنود اللائحة أجل الإعلان عن موعد انعقاد اجتماع العمومية، وقال حمدى فى تصريح لـ اليوم السابع، إنه يعيد النظر حاليا فى اعتراض هذه الأندية قبل الدعوة النهائية لانعقاد الجمعية العمومية وإخطار الأندية حتى يتمكن من إقامة العمومية طبقا للائحة دون أى بنود تبطل إقامتها.

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وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد خاطب الاتحادات الرياضية من أجل إرسال التصنيف الخاص بالأندية أعضاء الجمعية العمومية من أجل المراجعة والاعتماد، حتى تدعو الاتحادات لعقد الجمعيات العمومية ومن له حق الحضور ومن المقرر أن تشهد الفترة القادمة اعتماد باقى تصنيفات الاتحادات تباعا من أجل مراجعتها واعتمادها.

كما قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، صرف الدفعة الثالثة من متأخرات الحكام، نظرا للظروف التى تمر بها أسرة التحكيم والكرة الطائرة طوال الفترة الماضية بسبب إيقاف النشاط نظرا لجائحة كورونا قبل عودته مجددا .