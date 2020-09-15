شكرا لقرائتكم محمد مصيلحى: طلعت يوسف علامة فى التدريب ولن أنسى مواقفه مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى أن طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم قيمة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعباً أو مدرباً، موضحاً أن دعم مجلس إدارة النادى لعميد مدربى الدورى بلا حدود فهو أحد أبناء النادى المخلصين .

و أشار رئيس النادى أن طلعت يوسف علامة فى التدريب المصرى وأنه لن ينسى موقفه الرائع والنبيل تجاه نادى الاتحاد السكندرى، وموافقته على تولى مسئولية الفريق الموسم الماضى دون تردد فى ظروف صعبة لا يمكن أن يقبلها إلا أحد أبناء النادى الأوفياء فقيمته الفنية الكبيرة ليست محل جدال .

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و أوضح رئيس النادى فى تصريحات صحفية أن أستمرار طلعت يوسف على رأس المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم كان أبرز أهتمامات جماهير الثغر مطلع هذا الموسم، وفى ذات الوقت تماشى هذا الاتجاه تماماً مع قناعات مجلس إدارة النادى بقدراته الفنية الكبيرة وهو ما أكدته النتائج الجيدة التى حققها الفريق قبل توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا .

و أضاف مصيلحى أن مجلس إدارة النادى يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق، مُجدداً أن أى نقد للفريق من جانب بعض الجماهير يأتى من نابع عشق الكيان، ولكن فى بعض الأحيان يؤدى النقد الدائم إلى نتائج عكسية، فالتقييم الشامل ياتى دائما مع اكتمال التجربة وليس مع نهاية كل مباراة، مُوضحاً سنسعى دائما أن نلبى جميع احتياجات الفريق لنحقق ما تأمله جموع الجماهير ومجلس الإدارة والقيادة الفنية .

و شدد رئيس النادى أن أى انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، ووقوفهم صفًا واحدًا وقلب رجل واحد، وفى مقدمتهم الجماهير العظيمة، من أجل إعلاء شأن هذا النادى العريق