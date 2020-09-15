شكرا لقرائتكم 22 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة اختيار اثنين وعشرين لاعباً، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء غداً الأربعاء، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة اللاعبين كلًّا من:



الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، يوسف ديوب، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر ماهر، محمد الترهوني، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادي، صلاح محسن، أحمد مكي.

حرص فرج عامر رئيس نادى سموحة على صرف مكافأة تعادل الفريق السكندرى مع الزمالك قبل مواجهة الجونة والمقرر لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين بمسابقة الدورى لتحفيز اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة، بل وقام رئيس سموحه بصرفها كمكافأة فوز تقديرا منه على المستوى الكبير الذى ظهر عليه اللاعبين بعدما عادوا بريمونتادا بعد تأخرهم فى النتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ونجحوا فى العودة فى اخر خمس دقائق بتحقيق التعادل بثلاثة أهداف لمثلهم.

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وقام فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامى للاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الجونة، ونشر عامر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورا من الجلسة التى عقدها مع الجهاز الفنى، وذلك استعداداً لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.