شكرا لقرائتكم الأهلى يطالب بإيقاف الأخطاء التحكيمية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالبت إدارة النادى الأهلى، في خطاب لاتحاد كرة القدم، بإيقاف الأخطاء التحكيمية غير المبررة والتى تشهدها مباريات الأهلى فى بطولة الدوري، مثلما حدث فى المباراة الأخيرة، والتى ارتكب خلالها الحكم أخطاءً فجة أثرت على نتيجة المباراة.

وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبى الحكام، الذين يتم تعيينهم من قبل اتحاد الكرة؛ للوقوف على مثل هذه الأخطاء والحد منها.

كما طالبت إدارة النادى بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس، والذى يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللاعبين والجهاز الفنى ويصدر بحقهم العقوبات.

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وأكدت إدارة النادى على ضرورة تحديد طريقة ذات معايير واضحة لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم.

وجاء فى خطاب النادى للاتحاد اليوم، أن الحكم الذى أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلى هذا الموسم والثانية خلال 12 يومًا، فى حين أن الحكم المصنف رقم «1» لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي، كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتى إيفان بيبيك لإدارة مباراة القمة بالرغم من استبعاده من حكام النخبة «A» فى أوروبا واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودى بسبب أخطائه «الفجة»، وهو نفس الحكم الذى أدار مباراة الأهلى وبيراميدز الموسم الماضى وأثارت قراراته غير الموفقة حينذاك جدلًا كبيرًا.

وتابعت إدارة الأهلى: للأسف جاءت لجنة الحكام بذات الحكم ليرتكب نفس الأخطاء فى حق الأهلى والتى تخالف جميعها قانون كرة القدم.

وشددت إدارة النادى على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنافسة، والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم.