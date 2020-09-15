شكرا لقرائتكم سامح العيدروس: كبر سنى حرمنى من الانضمام للأهلى.. والزمالك فاوضنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف سامح العيدروس لاعب طلائع الجيش والمصري ومصر المقاصة السابق، عن تلقيه عروضاً من القطبين الأهلى والزمالك، خلال مسيرته الكروية.

وقال العيدروس فى تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت: تلقيت عرضاً من الزمالك خلال لعبى فى المنصورة ولكنى انضممت إلى طلائع الجيش، بعد ذلك علمت خلال تواجدى بالانتاج الحربى أن حسام البدرى مدرب الأهلى السابق يريد ضمى إلى القلعة الحمراء، وكان مؤمن زكريا هو من أخبرنى بهذا الأمر وقتها وقال لى أن البدرى يفكر فى ضمى معه إلى الأهلى.

واصل: يبدو أن كابتن حسام البدرى قلق نوعاً ما من اقترابى من سن الثلاثين خاصة أنها كانت ولايته الأولى فتراجع عن ضمى.

واستعاد العيدروس ذكريات هدفه الأسرع فى تاريخ الدورى، والذى سجله مع المنصورة فى شباك أسمنت السويس، بالجولة الـ 17 من بطولة الدوري موسم 2004/ 2005، وقال العيدروس: كان الهدف فى استاد المنصورة، ولكنه ظلم لأنه وقتها لم يكن هناك سوشيال ميديا تتداول أبرز اللقطات كما يحدث الآن، فحتى اللقطات خارج الملعب يتم تداولها، وللأسف لم أجد تسجيل للهدف وتحدثت مع النيل للرياضة ولكنهم لم يجدوا تسجيل الهدف أيضاً، والحكم أبلغنى أن الهدف جاء بعد 10 ثوانى فقط، كان عبارة كرة استقبلتها فى أول المباراة من على دائرة السنتر وسددتها مباشرة فى المقص لتسكن الشباك، فى وقت لم يكمل حتى 10 ثوانى.

Advertisements

واصل: ياريت لو حد يعرف يلاقي الهدف ده وخاصة النيل للرياضة لأنهم كانوا بيسجلوا المباريات.

فى سياق آخر، يستضيف نادى مصر المقاصة نظيره نادى مصر فى تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة يدخلها الفريق الفيومى منتشياً بعد فوزه على طنطا بهدفين دون رد، فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل نادى مصر مع الاتحاد السكندرى بهدفين لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز الثامن بجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 34 هدفاً وتلقت شباكه مثلهم، في المقابل يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 3 وتعادل في 10 وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.