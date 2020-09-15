شكرا لقرائتكم هل يعاقب اتحاد الكرة كهربا بعد ارتداء قميص رمضان صبحى فى الأهلى؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اتحاد الكرة، معاقبة محمود كهربا لاعب الأهلى بعد تغيير رقم قميصه أثناء الموسم الجارى، وارتداء الرقم 7 الذى كان يرتديه لاعب الأهلى السابق رمضان صبحى، بدلا من الرقم الأصل لكهربا فى الأهلى وهو 26.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أنه رغم أحقية لجنة المسابقات فى تغريم اللاعب بسبب هذا الأمر، إلا أن اتحاد الكرة يتساهل مع الأندية ويرفض توقيع غرامات، ووافق على تغيير الرقم طالما تم ابلاغ اتحاد الكرة قبل التغيير بجانب تغيير الرقم على "السيستم" الخاص باللاعبين والموجود لدى اتحاد الكرة.

تابع مسئولو الجبلاية أن هذه الواقعة تكررت فى الدورى مع أكثر من لاعب واتحاد الكرة تساهل مع الأندية ولكن واقعة كهربا ظهرت أمام الجميع نظرا لأنه يلعب فى النادى الأهلى، وأوضح مسئولو الجبلاية أنه لا عقوبات طالما حدث ذلك مرة واحدة ولم تكرر الواقعة أكثر من مرة.

على صعيد متصل، قال مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أن مبادئ وقيم النادى الأهلى تم إعلان وفاتها أمس، عقب مشاركة محمود عبد المنعم "كهربا" فى مباراة الاتحاد السكندرى عقب التعدى على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وزملائه فى الفريق، موضحًا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك خلال برنامج زملكاوى، أنه يتم معاملة "كهربا" بطريقة خاصة وفى ذلك الوقت يتم معاملة صالح جمعة بطريقة الـ"العبيد" وأبناء النادى أمثال حسام عاشور.

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وأشار مرتضى منصور إلى أن مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب يتعامل مع أبناء النادى بطريقة غير أخلاقية وعدم السماح لهم بالتواجد مثل محمد عمارة ومجدى عبد الغنى ومصطفى يونس، ويتساءل أين احتراف محمود الخطيب رئيس النادى وكيف يقول من أبناء النادى وهو من أبناء نادى النصر.

وعلق رئيس الزمالك على قرار ‏اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصري، بإقامة مباراة الفريق ‏الأبيض أمام الحرس بالدورى الممتاز قبل مواجهة الرجاء المغربى بـ 5 ‏أيام، قائلاً: "عمرو الجناينى يريد ‏أن يذهب الأهلى والزمالك وبيراميدز إلى المغرب فى نصف نهائى ‏دورى الأبطال والكونفدرالية وكافة لاعبيهم مصابة".‏

وواصل: "البطولة ستُدون باسم مصر سواء تُوج بها الزمالك أو الأهلى ‏فى الأبطال أو بيراميدز فى الكونفدرالية، ولابد من أن نتكاتف".‏

وأكمل: "أزمتنا فى مباراة الزمالك وسموحة فى كأس مصر التى تم وضعها فى ‏منتصف مباريات الدورى بالاضافة إلى إقامتها فى الإسماعيلية".‏