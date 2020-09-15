شكرا لقرائتكم وزارة الشباب والرياضة تحيل مخالفات نادى الشرقية للنائب العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحالت وزارة الشباب والرياضة تقرير مخالفات نادى الشرقية الرياضى إلى مكتب النائب العام للنظر فى تجاوزات ومخالفات النادى عقب التقرير الصادر من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية والذى أثبت وجود بعض المخالفات المالية والإدارية،

يأتى ذلك فى إطار نهج وزارة الشباب والرياضة نحو قيام لجان التفتيش والفحص والرقابة والمُشكلة من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات وبعض الجهات الرقابية، برصد أية مخالفات مالية وإدارية على مستوى الهيئات الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية، ورفع تقارير خاصة بأية مخالفات تمهيداً لإحالتها للنيابة العامة لإعمال شئونها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة.

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وجاء فى تقرير المتابعة والرقابة على نادى الشرقية الرياضى ورود العديد من الشكاوى من أعضاء النادى ضد رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وقيام رئيس النادى بإصدار قرارات دون موافقة مجلس الإدارة ودون موافقة الهيئة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة، مما أدى إلى مخالفات مالية جسيمة أضرت بمصالح وأموال النادى وبعد فحص مديرية الشباب والرياضة بالشرقية لهذا الأمر تم إحالة الموضوع للجهات القضائية.

كما تم انذار نادى الشرقية بإيقاف التعامل على حسابات النادى بالبنوك حال تكرار أية مخالفة للقوانين واللوائح وعلى الأخص حال الشروع فى إقامة منشآت دون ترخيص من الجهات المختصة أو التعاقد بالأمر المباشر فى غير الحالات التى صرح بها القانون أو الصرف دون موافقة صريحة من مجلس الإدارة وفقا للقانون.