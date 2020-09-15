شكرا لقرائتكم مدير تعاقدات الأهلي يطير للإمارات في رحلة EK928 لإنهاء صفقة بدر بانون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علم ا"الخليج 365" أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي سافر في سرية تامة للإمارات ظهر اليوم الثلاثاء في رحلة رقم EK928، لانهاء صفقة بدر بانون مدافع الرجاء المغربي بالإضافة للدخول في مفاوضات مع عدد أخر من اللاعبين الأجانب لضم واحد منهم على الأقل، حيث يدخل الأهلي في مفاوضات مع المهاجم الكونغولي مالانجو مهاجم الرجاء بالإضافة للدخول في مفاوضات مع أيوب الكعبي مهاجم أسود الأطلسي، خاصة وأنه لاعب حر حالياً ويحق له الانتقال لأي نادي، حيث سيتم التعاقد في النهاية مع لاعب منهم علي الأقل بخلاف بدر بانون.

وتمنع المغرب حالياً دخول أراضيها سوى للمغاربة العالقين لتضطر إدارة الأهلي لترتيب اللقاء التفاوضي لضم بدر بانون في الإمارات، حيث يتواجد ممثل من نادي الرجاء المغربي بالإضافة لوكيل اللاعب.

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وأكد مصدر مطلع داخل الأهلي أن أيوب الكعبي طلب ارجاء التوقيع لحين وصول عرض أوروبي له وفي حالة فشل المفاوضات سيوافق على عرض الأهلي، ويناقش مسئولو الأهلي شروط الرجاء المغربى الخاصة ببيع بدر بانون بعد دخول لجنة التعاقدات الحمراء فى مفاوضات لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم دفاع الفريق.

ورحب السويسرى رينيه فايلر بالتعاقد مع بدر بانون فى ظل الاقتناع التام بإمكانياته الفنية والبدنية، فى الوقت الذى استعلم الأهلى من نادي الرجاء المغربي عن طلباتهم المادية الخاصة ببيع المدافع بدر بانون بعدما قطع الأهلي شوطا طويلا مع اللاعب ووكيله لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية، وتتم المفاوضات بين الطرفين منذ فترة فى سرية تامة، خاصة أن الفريقين يخوضان آخر مباريات الدوريين المغربي والمصرى وصعدا للدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال افريقيا حيث يواجه الأهلي الوداد المغربي فيما يواجه الزمالك الرجاء.

ويعد بانون أحد أبرز اللاعبين المتواجدين في الدوري المغربي خلال السنوات الأخيرة، حيث قاد الرجاء للتتويج بأكثر من لقب، كما حمل شارة قيادة المنتخب المغربي للاعبين المحليين في النسخة الأخيرة.