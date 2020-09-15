شكرا لقرائتكم أستون فيلا يمدد عقد قائده غريليش حتى 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء عن تمديد عقد قائد الفريق جاك غريليش لمدة خمسة أعوام حتى 2025.

وبدأ جاك مشواره مع النادي منذ أن كان في الثامنة من عمره، كما أنه شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى في أواخر موسم 2013 -2014، كما أنه استمر مع الفريق رغم هبوطه في عام 2016 وساهم في عودته مرة أخرى للدوري الممتاز العام الماضي.

ولعب غريليش دورا رئيسيا في بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، كما أنه حظي بفرصة اللعب للمنتخب الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته في وقت سابق من الشهر الجاري.

وكانت المباراة الأولى لأستون فيلا في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي، والتي كان مقررا إقامتها يوم السبت الماضي، تم تأجيلها بسبب الراحة التي حصل عليها سيتي عقب مشاركته في منافسات البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا في البرتغال خلال شهر أغسطس الماضي.