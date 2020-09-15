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الهولندي ديباي من ليون الى برشلونة والاعلان الرسمي هذا الأسبوع

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام


لاهاي: يتحضر مهاجم المنتخب الهولندي لكرة القدم ممفيس ديباي لمغادرة ليون الفرنسي من أجل الالتحاق ببرشلونة الإسباني مقابل 25 مليون يورو، وذلك بحسب ما أفادت الثلاثاء صحيفة "دي تلغراف" الهولندية.

وفي حال كانت المعلومات صحيحة، سينضم ابن الـ26 عاما الى مواطنيه فرنكي دي يونغ والمدرب الجديد للنادي الكاتالوني رونالد كومان الذي كان أول من استدعى ديباي الى المنتخب الهولندي حين كان يشرف على الأخير قبل أن يتركه هذا الصيف لخلافة كيكي سيتيين.

وأشارت "دي تلغراف" الى أن " يأمل تأكيد الانتقال رسميا وأن يقدم ديباي في كامب نو في وقت لاحق من الأسبوع الحالي"، كاشفة بأن قيمة الصفقة ستبلغ 25 مليون يورو، إضافة الى مليونين آخرين كمكافآت.

ورأت الصحيفة أن "الشراكة بين ممفيس ديباي و(النجم الأرجنتيني) ليونيل ستشكل تحديا مثيرا بالنسبة لكومان بما أن اللاعبين يقدمان أفضل مستوياتهما حين يتوليان دورا حرا (في الهجوم)".

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ويبحث كومان عن مهاجم بعدما أعلم الأوروغوياني لويس سواريز أنه لا يدخل ضمن خططه مع الفريق الكاتالوني للموسم الحالي الذي انطلق في عطلة نهاية الأسبوع المنصرم (غاب برشلونة عن المرحلة الافتتاحية نتيجة تأخر نهاية موسمه الماضي).

وأعرب ديباي عن رغبته بعدم التجديد مع ليون لعام إضافي، ولم يخف يوما طموحه باللعب "مع فريق أكبر" من ليون الذي يدافع عن ألوانه منذ 2017 بعد انتقاله اليه من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وسمح قرار انهاء الدوري الفرنسي مبكرا بسبب تفشي ، للمهاجم الهولندي من أجل التعافي من تمزق في الرباط الصليبي تعرض له في 15 ديسمبر الماضي.

ولعب الهولندي دورا أساسيا في قيادة ليون الى الدور نصف النهائي لمسابقة حيث انتهى مشواره على يد بايرن ميونيخ الألماني (صفر-3) الذي توج لاحقا باللقب على حساب الفريق الفرنسي الآخر باريس سان جرمان.

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