عواطف السهو تترشح لرئاسة نادي سعودي

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ايلاف من الرياض: في سابقة تاريخية قدَّمت عواطف السهو ملف ترشُّحها لرئاسة نادي القلعة الرياضي بمدينةالجوف شمال المملكة. وفيما تستعد عواطف السهو، لخوض منافسة على كرسي زوجها، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي للنادي، فإنهاتتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.
وقالت عواطف السهو في تصريحات لصحف محلية أن "المرأة السعودية قيادية وقادرة"، سأثبت هذا الشيء عندتسلمي منصب رئاسة نادي القلعة"
وأكدت عواطف السهو، أنها "ناقشت الفكرة مع زوجها أحمد السهو، فكان من أكبر المشجعين والداعمين لي".
وكانت خلود العطار رئيسة المركز الإعلامي لنادي الوحدة السعودي أول سيدة تدخل المجال الرياضي للأندية السعودية .
عواطف السهو .. اول سيدة تتقدم لرئاسة نادي رياضي سعودي ، مبدئيا وزارة الرياضة لا تمانع من دخول السيدات لرئاسة وعضوية مجالس ادارات الاندية ولكن هل ستكون عواطف بداية سيصل صداها للاندية الكبري ، من الرئيسة القادمة ؟ pic.twitter.com/WNdmNzegqB— #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) September 10, 2020
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