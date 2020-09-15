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عواطف السهو تترشح لرئاسة نادي سعودي

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اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
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ايلاف من الرياض: في سابقة تاريخية قدَّمت عواطف السهو ملف ترشُّحها لرئاسة نادي القلعة الرياضي بمدينةالجوف شمال المملكة. وفيما تستعد عواطف السهو، لخوض منافسة على كرسي زوجها، الذي يشغل منصب الرئيس الحالي للنادي، فإنهاتتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

وقالت عواطف السهو في تصريحات لصحف محلية أن "المرأة قيادية وقادرة"، سأثبت هذا الشيء عندتسلمي منصب رئاسة نادي القلعة"

وأكدت عواطف السهو، أنها "ناقشت الفكرة مع زوجها أحمد السهو، فكان من أكبر المشجعين والداعمين لي".

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وكانت خلود العطار رئيسة المركز الإعلامي لنادي الوحدة السعودي أول سيدة تدخل المجال الرياضي للأندية السعودية .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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