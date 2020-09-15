شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى : ثقتى بقدرات طلعت يوسف بلا حدود .. ونعمل سوياً من أجل إسعاد الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد مصيلحى رئيس نادي الاتحاد السكندري أن طلعت يوسف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم قيمة رياضية كبيرة لما له من تاريخ كبير داخل قلعة الشاطبى سواء لاعباً أو مدرباً ، موضحاً أن دعم مجلس إدارة النادى لعميد مدربى الدورى بلا حدود فهو أحد أبناء النادي المخلصين .

و أشار رئيس النادي أن طلعت يوسف علامة فى التدريب المصري وأنه لن ينسى موقفه الرائع و النبيل تجاه نادى الاتحاد السكندرى ، و موافقته على تولى مسئولية الفريق الموسم الماضى دون تردد في ظروف صعبة لا يمكن أن يقبلها إلا أحد أبناء النادى الأوفياء فقيمته الفنية الكبيرة ليست محل جدال .

Advertisements

و أوضح رئيس النادى فى تصريحات صحفية أن أستمرار طلعت يوسف على رأس المنظومة الفنية للفريق الأول لكرة القدم كان أبرز أهتمامات جماهير الثغر مطلع هذا الموسم ، و في ذات الوقت تماشى هذا الاتجاه تماماً مع قناعات مجلس إدارة النادى بقدراته الفنية الكبيرة و هو ما أكدته النتائج الجيدة التي حققها الفريق قبل توقف المسابقة بسبب أزمة فيروس كورونا .

و أضاف مصيلحى أن مجلس إدارة النادي يقف بقوة خلف جميع القرارات التى سيتخذها طلعت يوسف من أجل إعادة الانضباط داخل صفوف الفريق ، مُجدداً أن أي نقد للفريق من جانب بعض الجماهير يأتى من نابع عشق الكيان ، و لكن في بعض الأحيان يؤدى النقد الدائم إلى نتائج عكسية ، فالتقييم الشامل ياتى دائما مع اكتمال التجربة و ليس مع نهاية كل مباراة ، مُوضحاً سنسعى دائما أن نلبى جميع احتياجات الفريق لنحقق ما تأمله جموع الجماهير و مجلس الإدارة و القيادة الفنية .

و شدد رئيس النادى أن أي انجاز لن يتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، ووقوفهم صفًا واحدًا وقلب رجل واحد، وفي مقدمتهم الجماهير العظيمة، من أجل إعلاء شأن هذا النادي العريق .