شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى يعترف بأن البقاء فى الممتاز هو هدف أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف أحمد كشرى المدير الفنى لنادى أسوان أنه لايحلم بأى مركز فى الدوري وأن طموحه هذا الموسم يقتصر فقط على انهاء المسابقة بدون هبوط ، وقال كشرى فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع الاعلامى سيف زاهر عبر أون سبورت إف إم :" لست طماع ، أعرف ظروفى وقدرات نادى أسوان ، نحن نحارب من أجل البقاء فى الدوري ، لا أفكر فى الوصول لاى مركز هذا الموسم ، يجب أن نكون واقعيين ونعترف أن مجلس الادارة يجاهد لتوفير الماديات ونحن نقاتل للبقاء بين الكبار"

ويضيف كشرى :" نواجه الزمالك ثم الجونة وهى مباريات صعبة للغاية ومازالنا لابد أن نحصد 7 نقاط للهروب بشكل رسمى من صراع الهبوط ، حقيقى لازم أشكر اللاعبين الرجالة والادارة على مجهوداتهم طوال الفترة الماضية ، ربنا كرمنا عشان بنشتغل صح وحققنا نتائج متميزة وأرقام ستظل صامدة فى تاريخ هذا النادى لأول مرة يكون المعدل التهديفى لأسوان بهذه الصورة ونهزم فرق كبيرة بالدوري".

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وتابع كشرى :" أسوان لايعتمد على النجم الاوحد ، الفريق عندى هو النجم والجماعية هى سر التألق ، فى بعض الاوقات كنت أجهز فريقين للتعامل مع أى مباراة ، قولت للاعبين لازم ندور على 7 نقاط لان نقطة الامان فى الدوري ستكون 38 فى ظل تقارب المستوى ووجود فرق كبيرة تنافس على الهبوط مما يزيد من صعوبة النجاة من هذه المفرمة"

وعن مواجهة الزمالك قال المدير الفنى لأسوان :" مباراة زى أى مباراة سأدخلها وعينى على الثلاث نقاط وإن لم تتحقق سيكون التعادل نتيجة جيدة لا يقنعنى فكر التمثيل المشرف، سنواجه فريق كبير ونحترم لاعبيه وجهازه الفنى وادارته وجمهوره ولكن لدينا طموح مشروع للفوز باللقاء ، سأواجه الزمالك مثلما واجهت الاهلى كنت مغلوب بهدف وأهاجم وأبحث عن التعادل وكنا قريبين منه "

ونجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.