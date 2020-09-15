شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام أبو سليمة يجرى عملية الصليبى مع دكتور عماد فتحى بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى إسلام أبو سليمة مدافع المصرى البورسعيدى عملية الرباط الصليبى مع نفس الدكتور الذى أجراها لعماد فتحى صانع ألعاب الفريق بداية الموسم الحالى بعدما نجح الأخير فى العودة للملاعب بعدما خضع لكافة الفحوصات الطبية اللازمة بعد عودته من ألمانيا ، ويقوم حاليا مسئولو المصرى بإنهاء كافة الأوراق والتأشيرات الخاصة باللاعب حتى يتم سفره فى أسرع وقت ممكن لإجراء العملية والعودة مرة أخرى للبدء فى التدريبات التأهيلية للعودة للملاعب فى أقرب وقت ممكن فى ظل حاجة الفريق لجهوده

كان اللاعب أصيب فى لقاء المصرى قبل الماضى أمام بيراميدز عندما وقع على الأرض لوحده فى المباراة التى انتهت لصالح الفريق البورسعيدى بهدف مقابل للاشئ أحرزه الفلسطينى محمود وادى .

من ناحية أخرى أبدى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، سعادته بفوز فريقه على حرس الحدود مؤكدا ان الفوز جاء فى وقته نظرا لصعوبة موقف الفريق فى جدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أن ترتيب الفريق بالجدول لا يليق به لذا فإن حصد الثلاث نقاط كان مهما للغاية وهو ما تحقق فى نهاية اللقاء .

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ونجح المصرى البورسعيدى فى تحوسل خسارته بهدف مقابل لا شىء أمام حرس الحدود بالشوط الأول للفوز فى نهاية اللقاء بهدفين مقابل هدف احرزهما محمود وادى واوستن اموتو.

وكشف وادى فى تصريحات للموقع الرسمى للمصرى أن على ماهر المدير الفنى للفريق كان له مفعول السحر لدى اللاعبين منذ حضوره على رأس الجهاز الفنى وبالتحديد بالنسبة له مؤكدا ان المدير الفنى يعقد جلسات خاصة مع كل لاعب على حدى لتقويمه وإعطائه التعليمات الصحيحة لتنفيذها فى المباريات وهو ما أتى بثماره بعدما نجح الفريق الساحلى فى العودة لطريق الانتصارات محققا فوزين متاليين على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ وعلى حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.