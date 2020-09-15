شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يقرر تمديد عقد على ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية تمديد عقد على ماهر المدير الفنى الحالى للفريق بعد سلسلة النتائج الجيدة التى قدمها الفريق مع المدير الفنى منذ توليه المسئولية والعودة لطريق الإنتصارات من جديد وتحقيق فوزين متتاليين على بيراميدز وحرس الحدود وهو ما دفع الفريق للمركز الثالث عشر برصيد 28 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

كان مجلس إدارة المصرى البورسعيدى تعاقد مع على ماهر خلفا لطارق العشرى حتى نهاية الموسم الحالى مع وضع بند فى التعاقد يتيح تمديد التعاقد حال الإتفاق بين الطرفين وهو ما تحقق بعد حدوث كيميا كبيرة بين المدير الفنى والإدارة واللاعبين.

من ناحية أخرى أبدى محمود وادى مهاجم المصرى البورسعيدى، سعادته بفوز فريقه على حرس الحدود مؤكدا ان الفوز جاء فى وقته نظرا لصعوبة موقف الفريق فى جدول الترتيب، مشيرا إلى أن اللاعبين يدركون جيدا أن ترتيب الفريق بالجدول لا يليق به لذا فإن حصد الثلاث نقاط كان مهما للغاية وهو ما تحقق فى نهاية اللقاء .

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ونجح المصرى البورسعيدى فى تحوسل خسارته بهدف مقابل لا شىء أمام حرس الحدود بالشوط الأول للفوز فى نهاية اللقاء بهدفين مقابل هدف احرزهما محمود وادى واوستن اموتو.

وكشف وادى فى تصريحات للموقع الرسمى للمصرى أن على ماهر المدير الفنى للفريق كان له مفعول السحر لدى اللاعبين منذ حضوره على رأس الجهاز الفنى وبالتحديد بالنسبة له مؤكدا ان المدير الفنى يعقد جلسات خاصة مع كل لاعب على حدى لتقويمه وإعطائه التعليمات الصحيحة لتنفيذها فى المباريات وهو ما أتى بثماره بعدما نجح الفريق الساحلى فى العودة لطريق الانتصارات محققا فوزين متاليين على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ وعلى حرس الحدود بهدفين مقابل هدف.