شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يضم 22 لاعباً استعداداً لمواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة اختيار اثنين وعشرين لاعباً، للدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمواجهة الجونة، والمقرر إقامتها فى السادسة من مساء غداً الأربعاء ، على ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

وضمت قائمة اللاعبين كلًّا من:

الهاني سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور، رجب نبيل، السيد فريد، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، يوسف ديوب، إيدى إيمومو، محمد حليمو، فوزى الحناوى، ناصر ماهر، محمد الترهوني، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادي، صلاح محسن، أحمد مكي.

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