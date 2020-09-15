شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية 73 مباراة بشعار "أولاد العم" جمعت الإسماعيلى والمقاولون قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج الإسماعيلى نظيره المقاولون العرب في الثامنة والنصف مساء اليوم الثلاثاء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الدراويش بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الاهلى بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز ذئاب الجبل على حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نفس الجولة.

*ترتيب الاسماعيلى والمقاولون العرب فى جدول الدوري

يحتل الاسماعيلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 وتعادل في 6 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل المقاولون العرب المركز الثالث برصيد 47 نقطة بعد أن لعب 26 مباراة فاز في 14 وتعادل في 5 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 33 هدفاً وتلقت شباكه 24 هدفاً.

*تاريخ مواجهات الاسماعيلى والمقاولون العرب

تاريخيا، مواجهة اليوم هي رقم 74 في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث كانت أول مواجهة بينهما موسم 1978/1979، وفاز الإسماعيلي ذهابا وإيابا.

وفي الموسم الماضي، حسم الدراويش المواجهتين، ففي الدور الأول فاز بهدفين لهدف سجلهما، إبراهيم عادل في مرماه والناميبي بينسون شيلونجو، بينما أحرز هدف الذئاب أحمد الشيمي، وفي الدور الثاني فاز بثناية نظيفة سجلها كريم بامبو ومحمود عبد العاطي دونجا.

وفى الموسم قبل الماضي 2017/2018، تعادل الفريقان ذهابا، وإيابا أيضا، بهدفين لكلا منهما في الدور الأول سجل للمقاولون العرب محمد فضل، وأحمد علي كامل وكلاهما سبق له اللعب في صفوف الدراويش، بينما سجل للإسماعيلي محمد أبوالمجد بوشا، ومحمود متولى وأدار المباراة الحكم سمير محمود عثمان بالجبل الأخضر ، وفي الدور الثاني، سجل كريم بامبو للإسماعيلي، وكريم مصطفى للمقاولون، وأدار المباراة الحكم إبراهيم نور الدين بالإسماعيلية.

وفى الدور الاول لدوري هذا الموسم فاز المقاولون العرب على الاسماعيلى بهدفين دون رد ، سجل ثنائية ذئاب الجبل سيف الدين الجزيرى ومحمد سمير فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد المقاولون العرب بالجولة العاشرة للمسابقة فى 23 ديسمبر 2019 .

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تاريخيا، التقى الفريقان من قبل في مسابقة الدوري في 73 مباراة، تفوق الدراويش بتحقيق 32 فوزا مقابل 15 فقط للذئاب، و26 تعادل بين الفريقين، سجل الاسماعيلي 86 هدفا مقابل 70 هدفا للمقاولون، وحافظ الإسماعيلي على شباكه في 30 مباراة، مقابل 21 مرة للمقاولون العرب.

*ريكاردو يبحث عن انطباع جيد والنحاس يسعى لمواصلة الانتصارات

تبدو مباراة الليلة هي الظهور الأول للبرازيلى هيرون ريكاردو في ولايته الثالثة مع الاسماعيلى ويسعى لإنتشال الفريق الأصفر من عثراته هذا الموسم عن طريق خطف انتصار يساهم في ترك انطباع جيد عن رحلته المقبلة مع الدراويش في المقابل يتمسك عماد النحاس المدير الفني للمقاولون في حظوظه بإنهاء الموسم في المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد عن طريق استمرار الانتصارات في الجولات المقبلة لملاحقة الزمالك.

*التشكيل المتوقع للاسماعيلى والمقاولون العرب

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام المقاولون العرب مكون من :"محمد مجدي - أسامة إبراهيم - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد - محمود البدري - عماد حمدي - عمر الونش - محمد مخلوف - محمد الشامي - عبد الرحمن مجدي – شيلونجو".

ويبدو التشكيل المتوقع للمقاولون العرب أمام الاسماعيلى مكون من :" محمود أبو السعود ، و امير عابد ،وسيف الجزيرى ، وشكرى نجيب ، ومعروف يوسف ، و لويس أدوارد ، محمد مجلى ، و كريم مصطفى ، فادى نجاح ، و محمد سمير، و عبد الوهاب إسماعيل ".