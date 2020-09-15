لاعبو الاتحاد يساندون "رزق" فى غرفة العمليات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من لاعبى الفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى خالد قمر و محمود الزنفلى ونور السيد وأحمد رفعت وهشام محمد والدكتور عمرو الأشلم على مساندة مدافع الاتحاد محمود رزق قبل دقائق من دخول غرفة العمليات وقال رزق "ادعولى بالشفاء".
ورغم ظروفه الصعبة أبدى محمود رزق مدافع الاتحاد حزنه على موقف نور السيد لاعب الفريق وطالب فى تصريح خاص لليوم السابع الوقوف خلف نور وتاريخه الكبير ومدى عطائه للقلعة الخضراء وتمنى أن تعود المياه إلى مجراها الطبيعى مؤكدا ثقته فى محمد مصيلحى رئيس النادى كأب لجميع اللاعبين ومعرفته مدى الضغوط النفسية والعصبية التى يمر بها اللاعبين.
وناشد محمود رزق طلعت يوسف المدير الفنى للفريق بأن يتعامل مع نور بروح الأب وأن يقدر مدى عطاء نور السيد للفريق خلال السنوات الماضية
وتضامن جميع اللاعبين مع محمود رزق مع أمنيات أن تمر الأمور بسلام.
خالد قمر مع رزق
رزق وقمر
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