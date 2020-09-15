اتحاد الكرة يخاطب الأهلى لتسليم درع الدورى قبل انتهائه بـ15 يوما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مخاطبة النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة، من أجل إرسال درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوما، حتى يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز الدرع استعدادا لتسليمه للفريق الفائز نهاية الموسم، وهو النادى الأهلى الذى اقترب بشدة من حسم اللقب للمرة الـ42 فى تاريخه.
وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة تنص على أن يرسل الفريق صاحب اللقب درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوما حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز سواء نفس الفريق أو أى فريق أخر، مشيرا إلى أن اللائحة لا تلزم اتحاد الكرة بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم لاسيما وأن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة.
من ناحية أخرى، يُجرى لاعبو الأهلى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى مسحة كورونا خلال الـ48 ساعة المقبلة بخلاف الرابيد تيست، للاطمئنان على عناصر جهاز الكرة بعد إصابة ثنائى الفريق على لطفى وياسر إبراهيم وكذلك ديفيد سيزا المدرب العام بفيروس كورونا، ويواجه الأهلى نادى مصر المقاصة يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدورى العام، إلا أن مسئولى الأهلى أكدوا أنهم لن يكتفوا بالبروتوكول المتبع حالياً قبل المباريات بإجراء الرابيد تيست فقط وسيتم عمل مسحة للجميع، خاصة أن الفريق كان يعسكر أسبوعاً فى الإسكندرية وبالتحديد فى برج العرب فى وجود الثلاثى المصاب قبل مواجهتى الإسماعيلى والاتحاد فى بطولة الدورى العام.
وتعادل الأهلى مع الاتحاد السكندرى سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الاثنين، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من بطولة الدورى الممتاز، وبذلك يتأجل حسم الأهلى لبطولة الدورى الممتاز، حيث كان يحتاج الفوز للفوز بالبطولة رسمياً، ورفع الأهلى رصيده إلى 72 ويبقى فى القمة، ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى فى المركز الخامس.
خاض الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى، رامى ربيعة، أيمن أشرف، على معلول، محمد هانى، حمدى فتحى، ديانج، أحمد الشيخ، أجاى، مروان محسن وبادجى.
فيما ضم تشكيل الاتحاد كلاً من: محمود الزنفلى، محمود شعبان، إسلام جمال، محمود رزق، صبرى رحيل، مروان عطية، عمر الميداني، كريم الديب، أحمد رفعت، خالد قمر ورزاق سيسيه.
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