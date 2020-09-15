شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأهلى لتسليم درع الدورى قبل انتهائه بـ15 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، مخاطبة النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة، من أجل إرسال درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوما، حتى يتمكن اتحاد الكرة من تجهيز الدرع استعدادا لتسليمه للفريق الفائز نهاية الموسم، وهو النادى الأهلى الذى اقترب بشدة من حسم اللقب للمرة الـ42 فى تاريخه.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن اللائحة تنص على أن يرسل الفريق صاحب اللقب درع الدورى لاتحاد الكرة قبل انتهاء المسابقة بـ15 يوما حتى يتم تجهيزه للفريق الفائز سواء نفس الفريق أو أى فريق أخر، مشيرا إلى أن اللائحة لا تلزم اتحاد الكرة بتسليم الفريق الفائز بالدرع فى الملعب أو بتحديد موعد للتسليم لاسيما وأن هذه الأمور تخضع لأمور تسويقية وتتم بالاتفاق مع الرعاة.