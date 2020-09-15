شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخضع لـ"رابيد تيست" غداً استعداداً للزمالك فى الجولة 28 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان والجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد كشرى، لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا غداً الأربعاء، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام نادى الزمالك فى لقاء الجولة 28 المقرر إقامته على استاد القاهرة الدولى فى الثامنة مساء الجمعة المقبلة، وذلك بعد الفوز الكبير الذى حققه أبناء الجنوب فى الجولة الماضية أمام طنطا برباعية نظيفة ويسعى أبناء كشرى إلى مواصلة صحوتهم بالدورى بعد آخر انتصارين على طنطا والانتاج الحربى، لتأمين مركزهم بالجدول بعيداً عن الهبوط.

من جانبه، أكد مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان المشرف على الكرة، أن عدالة السماء لعبت الدور الرئيسى فى الفوز الذى حققه أسوان على طنطا برباعية نظيفة فى مباراة الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، وعلى ملعب اتحاد الشرطة، الذى شهد قبل موسمين خسارة طنطا أمام الداخلية وهبوط أسوان إلى القسم الثانى، وقال أمين فى تصريحات لـ ”الخليج 365”: عدالة السماء أنصفتنا أمام طنطا لم أتوقع هذه النتيجة ولكننا نغلق صفحة طنطا استعداداً للزمالك، خاصة وأنه لا يوجد وقت بسبب تلاحم المباريات.

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واصل: مجلس الإدارة رصد مكافآت تحفيزية للاعبين عن الفوز على الانتاج وطنطا وتم إبلاغ اللاعبين والجهاز الفنى بهذا الأمر وسيتم صرفها خلال الفترة المقبلة، ومن المبكر القول بأننا وصلنا إلى مركز الأمان فمازالت المراكز متقاربة.

ونجح فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، فى انتزاع ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه طنطا، بعد الفوز برباعية نظيفة فى المباراة التى استضافها ملعب اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى العام، بعدما سجل محمد إسماعيل مدافع أسوان الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 57، وأضاف مصطفى البدرى الهدف الرابع فى الدقيقة الأولى من الوقت الضائع، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم أبناء الجنوب بهدفين نظيفين سجلهما إبراهيم جلال لاعب أسوان فى الدقيقة 31، و36 على الترتيب، بعدما نجح فى استغلال الأخطاء المشتركة من حارس مرمى طنطا على فرج وخط ظهر أبناء السيد البدوى.