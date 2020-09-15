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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، مدافع الاتحاد يدخل العناية المركزة فى تدخل أحمد فتحى ويجرى جراحة بعد قليل.
إيقاف مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربى
قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إيقاف هانى مطر مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ27 للدورى، والتى فاز بها الزمالك 1 / 0 بهدف مصطفى محمد، وقال مصدر باتحاد الكرة إن هانى مطر تم إيقافه لنهاية الموسم نظرًا لأنه كان مراقب حكام فى المباراة وتوجه لاستاد القاهرة الدولى مرتديًا "الشورت" مما يسىء إلى قضاة الملاعب، كما أنه يخالف تعليمات لجنة الحكام.
مدافع الاتحاد يدخل العناية المركزة في تدخل أحمد فتحي.. ويجرى جراحة بعد قليل
يخضع مدافع الاتحاد السكندرى محمود رزق لعملية جراحية فى الأنف عقب تعرضه لكسر ونزيف حاد، ويتواجد رزق الآن فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وخضع اللاعب لأشعة مقطعية على الوجه والمخ للاطمئنان على عدم وجود أى إصابات داخلية، ومن المنتظر إجراء جراحة تجملية فى تمام الثالثه عصرا.
اتحاد الكرة يقرر إنهاء الدورى يوم 28 أكتوبر المقبل
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الدورى سينتهى يوم 28 أكتوبر المقبل، وسيتم الكشف عن موعد الجولة الأخيرة عقب انتهاء مباريات الأسبوع الـ 32 للدورى ومعرفة مصير معظم الفرق سواء الهابطين أو المربع الذهبى اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.
اجتماع بالفيديو كونفرانس بين اللجنة الخماسية والفيفا الخميس المقبل
تعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة القانونية بالاتحاد الدولى، لمناقشة مستجدات خارطة الطريق فى اتحاد الكرة، وتحديدا موعد عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاعتماد اللائحة الجديدة وموعد الانتخابات المقبلة، وكان من المقرر عقد الجلسة الخميس الماضى لكن تم تأجيلها نظرًا لإرسال اتحاد الكرة تعديلًا جديدا على أحد بنود لائحة النظام الأساسى حتى يراجعه الفيفا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة مع الفيفا موعدا مبدئيا لعمومية تعديل اللائحة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.
تقيم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة احتفالية للاعبى المنتخب الوطنى المحترفين وتحديدا محمد صلاح وأحمد حسن كوكا وتريزيجيه على هامش معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل، لخوض مباراتىّ توجو فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون، حيث فاز محمد صلاح بلقب الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز، ونفس الأمر لأحمد حسن كوكا فى الدورى اليونانى، بينما سيتم تكريم تريزيجيه وأحمد حجازى لجهود الأول فى الإبقاء على فريقه أستون فيلا فى الدورى الممتاز، وصعود ويست بروميتش للدورى الإنجليزى هذا الموسم.
المقاصة يعلن تلقى إيهاب جلال عرضا لا يرفض من بيراميدز
اعترف وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة بامتلاك إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عرض مغرى مادياً ولا يرفض من نادى بيراميدز، مؤكداً أن جلال لا يتواجد فى معسكر المقاصة لمواجهة نادى مصر، وقال هويدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "إيهاب جلال لم يتغيب عن تدريب المقاصة أمس لكنه شاهد المران من المدرجات، وأرى أن هناك تهويلا كبيرا للأحداث داخل المقاصة لاسيما أننا نتعامل مع مدرب ملتزم ولدينا مشاكل تحدثنا عنها بوضوح ولم نخفيها".
لجنة التخطيط بالأهلى تناقش شروط ضم البلايلى وبدر بانون
تناقش لجنة التخطيط بالنادى الأهلى شروط الرجاء المغربى والأهلى السعودى لبيع الثنائى المدافع بدر بانون والمهاجم يوسف البلايلى، بعد دخول لجنة التعاقدات الحمراء فى مفاوضات لضمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد أن رحب السويسرى رينيه فايلر بالتعاقد معهما فى ظل الاقتناع التام بإمكانياتهما الفنية والبدنية، ويرغب الأهلى فى التعاقد مع يوسف البلايلى لتعويض رحيل رمضان صبحى بعد انتقاله لبيراميدز من صفوف هيدرسيفيلد الإنجليزى بداية من الموسم المقبل، فى الوقت الذى طلب اللاعب الحصول على 3 ملايين دولار للموافقة على الانتقال للأهلى فيما حدد ناديه مبلغ 4 ملايين يورو للاستغناء عن خدماته فى الصيف المقبل.
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