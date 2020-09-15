قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة إيقاف هانى مطر مراقب مباراة الزمالك والإنتاج الحربى فى الجولة الـ27 للدورى، والتى فاز بها الزمالك 1 / 0 بهدف مصطفى محمد، وقال مصدر باتحاد الكرة إن هانى مطر تم إيقافه لنهاية الموسم نظرًا لأنه كان مراقب حكام فى المباراة وتوجه لاستاد القاهرة الدولى مرتديًا "الشورت" مما يسىء إلى قضاة الملاعب، كما أنه يخالف تعليمات لجنة الحكام.

تعقد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع مندوبى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" واللجنة القانونية بالاتحاد الدولى، لمناقشة مستجدات خارطة الطريق فى اتحاد الكرة، وتحديدا موعد عقد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة لاعتماد اللائحة الجديدة وموعد الانتخابات المقبلة، وكان من المقرر عقد الجلسة الخميس الماضى لكن تم تأجيلها نظرًا لإرسال اتحاد الكرة تعديلًا جديدا على أحد بنود لائحة النظام الأساسى حتى يراجعه الفيفا، ومن المقرر أن يحسم اتحاد الكرة مع الفيفا موعدا مبدئيا لعمومية تعديل اللائحة تمهيدًا لإجراء الانتخابات.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الدورى سينتهى يوم 28 أكتوبر المقبل، وسيتم الكشف عن موعد الجولة الأخيرة عقب انتهاء مباريات الأسبوع الـ 32 للدورى ومعرفة مصير معظم الفرق سواء الهابطين أو المربع الذهبى اعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص.

يخضع مدافع الاتحاد السكندرى محمود رزق لعملية جراحية فى الأنف عقب تعرضه لكسر ونزيف حاد، ويتواجد رزق الآن فى إحدى غرف العناية المركزة بمستشفى بمنطقة سموحة بالإسكندرية، وخضع اللاعب لأشعة مقطعية على الوجه والمخ للاطمئنان على عدم وجود أى إصابات داخلية، ومن المنتظر إجراء جراحة تجملية فى تمام الثالثه عصرا.

تقيم اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة احتفالية للاعبى المنتخب الوطنى المحترفين وتحديدا محمد صلاح وأحمد حسن كوكا وتريزيجيه على هامش معسكر الفراعنة فى شهر نوفمبر المقبل، لخوض مباراتىّ توجو فى تصفيات أمم أفريقيا بالكاميرون، حيث فاز محمد صلاح بلقب الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الإنجاز، ونفس الأمر لأحمد حسن كوكا فى الدورى اليونانى، بينما سيتم تكريم تريزيجيه وأحمد حجازى لجهود الأول فى الإبقاء على فريقه أستون فيلا فى الدورى الممتاز، وصعود ويست بروميتش للدورى الإنجليزى هذا الموسم.

المقاصة يعلن تلقى إيهاب جلال عرضا لا يرفض من بيراميدز

اعترف وليد هويدى مدير الكرة بفريق مصر المقاصة بامتلاك إيهاب جلال المدير الفنى للفريق عرض مغرى مادياً ولا يرفض من نادى بيراميدز، مؤكداً أن جلال لا يتواجد فى معسكر المقاصة لمواجهة نادى مصر، وقال هويدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "إيهاب جلال لم يتغيب عن تدريب المقاصة أمس لكنه شاهد المران من المدرجات، وأرى أن هناك تهويلا كبيرا للأحداث داخل المقاصة لاسيما أننا نتعامل مع مدرب ملتزم ولدينا مشاكل تحدثنا عنها بوضوح ولم نخفيها".

لجنة التخطيط بالأهلى تناقش شروط ضم البلايلى وبدر بانون