شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستمر فى الاعتماد على ثنائية علاء والونش أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، استمرار الدفع بالثنائى محمود علاء ومحمود حمدى الونش، فى قيادة خط دفاع الأبيض، فى مباراته أمام أسوان، والتى ستجمع بينهما فى الثامنة من مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، والتى يسعى خلالها الأبيض لمواصلة انتصاراته فى المسابقة المحلية للحفاظ على حظوظه فى احتلال المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، للنسخة الجارية، فى ظل المنافسة الشرسة بين الأبيض وبيراميدز والمقاولون العرب، على حصد المركز الثانى هذا الموسم، بعدما أقترب الأهلى من التتويج رسميًا بلقب الدورى هذا الموسم.

وعاد محمود علاء، للمشاركة أساسيًا فى مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، التى جمعت بين الفريقين الأحد الماضى، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وذلك بعدما كان قد أراحه الفرنسى كارتيرون من مباراة الفريق أمام سموحة، فى الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 55 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة حقق خلالها الفوز فى 16 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 4 مباريات، فيما سجل 37 هدفًا واستقبلت شباكه 20 هدفًا، إلا أن الأبيض اعتبر مهزومًا بنتيجة 2 / 0 اعتباريًا لعدم حضوره مباراة القمة أمام الأهلى فى الدور الأول من المسابقة ليتقرر خصم منه 3 نقاط إضافية بنهاية الموسم الجاري، طبقًا لقواعد المسابقة.

فيما يحتل أسوان المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 31 نقطة، وذلك عقب فوزه بالأمس على طنطا، بأربعة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز، ليكون بهذا قد خاض 27 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 7 مواجهات وتعادل فى 10 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل لاعبيه 33 هدفًا واستقبلت شباكه 39 هدفًا، ويستعرض ”الخليج 365” تاريخ المواجهات التى جمعت بين الزمالك وأسوان.