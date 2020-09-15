شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج: متى تنتهى مسابقة الدورى المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

سؤال يتبادر لأذهان جميع المتابعين للكرة المصرية، وهو متى تنتهى مسابقة الدورى العام هذا الموسم بعد قرار استئنافها فى شهر أغسطس الماضى وعقب فترة توقف قاربت على الـ5 شهور بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ج: حتى الأن لم يعلن اتحاد الكرة موعدا نهائيا لانتهاء مسابقة الدورى العام هذا الموسم، ولكن حسام الزناتى رئيس لجنة المسابقات أعلن أنه الدورى سينتهى قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.

ج: السبب فى ذلك يرجع لارتباطات الأندية المصرية وتحديدا الأهلى والزمالك وبيراميدز فى بطولات دورى أبطال افريقيا والكونفدرالية الافريقية، والمواعيد الجديدة التى أعلنها الكاف مؤخرا.

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أعلن الكاف مواعيد الدور قبل النهائي لدورى أبطال افريقيا، وتقام جولة الذهاب : 17 و 18 أكتوبر 2020، والعودة: 23 و 24 أكتوبر 2020،والنهائي : 6 نوفمبر 2020، أما الكونفدرالية، فيقام نصف النهائي: 25 أكتوبر 2020

ج: لرغبته فى إقامة المباريات المتشابكة فى موعد واحد ، تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص لحسم الهبوط وكذلك المربع الذهبى الذى يحسم المشاركات الافريقية.

ج: هناك اتجاه لانهاء الدورى يوم 28 أكتوبر المقبل.