بالصور.. مدافع الاتحاد يخضع لجراحة في الوجه بعد إصابته أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أجرى محمود رزق مدافع الاتحاد السكندري، جراحة في الوجه، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي مساء الإثنين.

وتعادل الاتحاد السكندري والأهلي سلبيا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب برج العرب، ضمن الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري.

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وخضع رزق لجراحة بعد تعرضه لكسر في عظمة الوجه، وكسر في الأنف، بعد كرة مشتركة مع أحمد فتحي مدافع النادي الأهلي.

وتلقى اللاعب اتصالات هاتفيا من أحمد فتحي للاطمئنان عليه، كما تواصل معاه محمد مصيلحي رئيس النادي السكندري لمتابعة حالته.

وحصل فتحي على بطاقة حمراء بعد تدخله مع رزق، لتحتسب المخالفة ضربة جزاء لصالح الاتحاد السكندري، استطاع الشناوي التصدى لها.