مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي.. فرص لحاق رامي ربيعة بمباراة مصر المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن
أكد مصدر مسؤول بالجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن فرص لحاق رامي ربيعة مدافع الفريق، بمباراة مصر المقاصة، صعبة.
واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، أمس الاثنين، وقام الجهاز الفني باستبداله لمنع تفاقم الإصابة.
وقال مصدر بالجهاز الطبي للأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي: "فرص لحاق رامي ربيعة بمباراة المقاصة صعبة".
وأضاف: "اللاعب يعاني من إجهاد شديد في العضلة الخلفية والاشعة ستثبت بشكل أوضح نوعية الإصابة".
واختتم المصدر تصريحاته قائلاً: "من الصعب أن يشارك ربيعة أمام المقاصة".
وكان الأهلي قد تعادل مع الاتحاد دون أهداف، ورفع رصيده إلى 72 نقطة على قمة الدوري، وتفصله نقطة وحيدة على التتويج رسمياً بلقب الدوري.
جدير بالذكر أن الأهلي سيعاني من غيابات عديدة في الدفاع، حيث سيغيب ياسر إبراهيم لإصابته بفيروس كورونا، وأحمد فتحي للإيقاف ومحمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ويتواجد أيمن أشرف فقط للعب في مركز قلب الدفاع.
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