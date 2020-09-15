والد اللاعب: حدثت مفاوضات رسمية بين الأهلي وبلايلي.. وأمر واحد يحسم موقفنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال حفيظ بلايلي والد يوسف بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، إن هناك مفاوضات رسمية مع الأهلي المصري من أجل انتقال البالغ من العمر 28 عامًا إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط بلايلي بالانتقال إلى الأهلي، وسط محاولات إدارة القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم المقبل.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" قال والد بلايلي ووكيله: "حدثت مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي المصري عن طريق أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي".

وأضاف: "الأمور لم تُحسم لأن هناك خلافات مالية بين الطرفين، طلبنا مبلغ معين والأهلي عرض مبلغ آخر".

وتابع حفيظ: "اللاعب ما زال مرتبط بعقد مع أهلي جدة، ونحترم تعاقداتنا مع الطرف السعودي".

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وواصل: "الأهلي فريق كبير، وشرف ليوسف اللعب بين صفوف الفريق المصري، لكن الأمر مرتبط بموافقة أهلي جدة وفكرة الإعارة رفضها الجانب السعودي."

وأردف: "الأمور ستحسم خلال الفترة المقبلة، ننتظر أن تحدد إدارة أهلي جدة موقف بلايلي أما بعودته إلى الفريق في الموسم المقبل، أو بيعه إلى الأهلي المصري، المفاوضات مستمرة".

وبسؤاله عن العروض الأخرى للاعب، قال: "الترجي التونسي دخل في مفاوضات معنا وهناك عروض آخرى من أندية مصرية، لكن مفاوضات الأهلي أكثر جدية".

وأتم: "العرض الأفضل للاعب والأمور المادية هي التي ستحسم وجهة اللاعب في الموسم القادم."

جدير بالذكر أن الأهلي يمتلك 5 لاعبين أجانب بين صفوفه وهم : السنغالي أليو بادجي، المالي أليو ديانج، الأنجولي جيرالدو، التونسي علي معلول، النيجيري جونيور أجايي بالإضافة إلى المغربي وليد أزارو .