أيمن المزين لمصراوي: قرار رحيلي عن طنطا "نهائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

كشف أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، كواليس رحيله عن الفريق بعد الهزيمة برباعية نظيفة من نادي أسوان بالدوري.

وتلقى نادي طنطا هزيمة ثقيلة على يد نادي أسوان برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري WE المصري.

وقال المزين في تصريحات خاصة لمصراوي: "تقدمت باستقالتي لمجلس إدارة نادي طنطا بعد خسارة مباراة أسوان بالدوري".

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وأضاف: "كنت قد اتخذت قراري بالرحيل عن طنطا قبل خوض لقاء أسوان مهما كانت النتيجة".

وتابع المزين: "لا يوجد جديد في أمور النادي، اللاعبين أصبحوا بلا طموح أو هدف، وعندما نستقبل هدف في أي مباراة، اللاعبين يفقدوا الأمل، والأمور صعبة للغاية".

واختتم المزين تصريحاته عن إذا كانت لديه النية في التراجع عن قرار الاستقالة من تدريب طنطا: "قرار الاستقالة من تدريب الفريق نهائي ولا عودة فيه".

وكان المزين قد عاد لتدريب طنطا بعد رحيل أحمد سامي، وذلك منذ 7 أيام فقط، وقاد الفريق في مباراتين تلقى فيهما الخسارة من مصر المقاصة وأسوان.