لاباكودجو يقود هجوم العين أمام النصر

أعلن بيدرو مانويل المدير الفني لنادي العين الإماراتي، تشكيل فريقه الذي سيواجة نادي السد القطري بعد قليل على ملعب جاسم بن جمد، في دور المجموعات من دوري اَسيا. ويقع فريق العين الإماراتي في المجموعة الرابعة من دور المجموعات، وتضم النصر السعودي والسد القطر وسباهان. الرابعة من دور المجموعات، وتضم النصر السعودي والسد القطر وسباهان. ولم يفز نادي العين في أي مباراة في دور المجموعات، حيث تيزيل المجموعة. وتقام مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أسيا في العاصمة القطرية الدوحة. وجاء التشكيل كالتالي:- Advertisements فى حراسة المرمي: خالد عيسي فى خط الدفاع: سالم عبدالله - محمد شاكر- بندر الاحبابي - تسوكاسا الشيوتاني فى خط الوسط: محمد عبد الرحمن - كايو – أحمد برمان- اسلام خان فى خط الهجوم: لابا كودجو- ويلسون إدواردو

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