شاهد .. سحر عبد الحق تساهم في تطوير كرة الصالات والشاطئية والنسائية

اتخذت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية وكرة الصالات والكرة الشاطئية خطوات كبيرة نحو تطوير الملفات الخاصه بتلك الالعاب و الارتقاء بمستوي اللاعبين و اللاعبات والعمل على توسيع قاعدة الممارسة. تطوير الملفات الخاصه بتلك الالعاب و الارتقاء بمستوي اللاعبين و اللاعبات والعمل على توسيع قاعدة الممارسة. فى الفيديو التالى نستعرض أهم تحديات و انجازات د/ سحر عبد الحق منذ توليها منصب عضوية اللجنه الخماسيه لادراة اللاتحاد المصرى لكرة القدم و حتى الان.

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