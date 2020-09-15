يد السيدات الزمالك يهزم الجزيرة بالدوري

فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة ٢٨/٣١ خلال اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات استكمال مباريات الدوري عمومي سيدات موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩. الثلاثاء بصالة نادي الزمالك ضمن منافسات استكمال مباريات الدوري عمومي سيدات موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩. ومن جانبه قرر قاسم إبراهيم المدير الفني للفريق منح اللاعبات راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء السبت المقبل بصالة نادي الزمالك.

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