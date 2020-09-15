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يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة النصر السعودي وسباهان اصفهان

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يعود النصر إلى المعترك القاري عندما يلتقي مع سباهان أصفهان الإيراني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، في مباراة ستقام بينهما على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بقطر.

ومن المقرر أن تقام فعّاليات البطولة الآسيوية على الأراضي القطرية بنظام استثنائي نظرًا لتأجيلها طوال الفترة الماضية بسبب فيروس ، في

نسخة ستكون مشابهة لنسخة .

النصر يضع عينه نصب العودة إلى العالمية مرة أخرى، والهدف الأول حاليًا هو تدارك إخفاق الموسم المنقضي من خلال التتويج الآسيوي بعد خسارة لقب دوري كأس الأمير للمحترفين للغريم

الأزلي الهلال.

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كتيبة روي فيتوريا تتقاسم صدارة المجموعة مع السد برصيد 4 نقاط لكل منهما، بينما يأتي سباهان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ما يجعل الفوز على النادي الإيراني محوريًا في أخذ الخطوة الأولى تجاه الذهاب إلى دور الـ16.

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