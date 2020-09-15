Live مشاهدة مباراة العين والسد بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا يوتيوب

يستضيف مساء اليوم فريق السد القطري نظيره العين الاماراتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، علي ملعب «إستاد جاسم بن حمد» في قطر، في مباراة مرتقبه وقوية ينتظرها عشاق الكرة العربية والاسيوية، ومن المعروف ان المباراة مؤجلة منذ ستة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضي علي مستوي العالم.

مشاهدة مباراة العين والسد

يدخل فريق العين الإماراتي المباراة بكل قوته الضاربة من اجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من عق دار الفريق القطري ، حيث يعتبر هذا اللقاء

من لقاءات القمة داخل البطولة الاسيوية حيث يجمع بين عملاقين من عمالقة الكرة الأسيوية ، وقد صرح البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي العين عن مدي صعوبة اللقاء في المؤتمر الصحفي، وقال: (يعلم الجميع بأننا مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا، حتى نتمكن من حصد النقاط كاملة، قياسا بوضع الفريق في المجموعة الرابعة، والذي يفرض علينا التحسن) حيث يتواجد العين في المركز الاخير في المجموعة بعد الهزيمة في او مباراتين.

علي الجانب الآخر، يدخل نادي السد القطري المباراة وعينه علي الفوز وحصد الثلاث نقاط لكي يبقي في صدارة المجموعة في ظل المنافسة الشرسة مع نظيره فريق النصر السعودي الذي ينافسه علي الصدارة.

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موعد مباراة السد والعين في دوري أبطال أسيا

من المقرر ان تنطلق مباراة العين والسد في دوري أبطال أسيا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لمباراة السد والعين في دوري أبطال أسيا

ستذاع المباراة عبر شاشة (بي إن سبورتس 7اتش) وايضا عبر (وقناة الدوري والكأس 3اتش دي) ، ويكون التعليق للمعلق رؤوف خليف.