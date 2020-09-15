يستضيف مساء اليوم فريق السد القطري نظيره العين الاماراتي ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا موسم 2019-2020، علي ملعب «إستاد جاسم بن حمد» في قطر، في مباراة مرتقبه وقوية ينتظرها عشاق الكرة العربية والاسيوية، ومن المعروف ان المباراة مؤجلة منذ ستة اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف النشاط الرياضي علي مستوي العالم.
مشاهدة مباراة العين والسد
يدخل فريق العين الإماراتي المباراة بكل قوته الضاربة من اجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من عق دار الفريق القطري ، حيث يعتبر هذا اللقاءمن لقاءات القمة داخل البطولة الاسيوية حيث يجمع بين عملاقين من عمالقة الكرة الأسيوية ، وقد صرح البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي العين عن مدي صعوبة اللقاء في المؤتمر الصحفي، وقال: (يعلم الجميع بأننا مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا، حتى نتمكن من حصد النقاط كاملة، قياسا بوضع الفريق في المجموعة الرابعة، والذي يفرض علينا التحسن) حيث يتواجد العين في المركز الاخير في المجموعة بعد الهزيمة في او مباراتين.
علي الجانب الآخر، يدخل نادي السد القطري المباراة وعينه علي الفوز وحصد الثلاث نقاط لكي يبقي في صدارة المجموعة في ظل المنافسة الشرسة مع نظيره فريق النصر السعودي الذي ينافسه علي الصدارة.
موعد مباراة السد والعين في دوري أبطال أسيا
من المقرر ان تنطلق مباراة العين والسد في دوري أبطال أسيا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت جرينتش.
القناة الناقلة لمباراة السد والعين في دوري أبطال أسيا
ستذاع المباراة عبر شاشة (بي إن سبورتس 7اتش) وايضا عبر (وقناة الدوري والكأس 3اتش دي) ، ويكون التعليق للمعلق رؤوف خليف.
كانت هذه تفاصيل خبر Live مشاهدة مباراة العين والسد بث مباشر اليوم في دوري أبطال آسيا يوتيوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.