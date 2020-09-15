اتحاد الكرة يوضح: هل خالف كهربا اللوائح بعد تغيير رقم قميصه مع الأهلي

أوضح مسؤولو اتحاد الكرة حقيقة مختلفة محمود كهربا لاعب الأهلي للوائح بعد تبديل رقم قميصه مع الفريق في وسط الموسم.

وقال مسؤولو اتحاد الكرة إنه يحق لهم تغريم اللاعب على هذا الفعل لكن الاتحاد يسمح بذلك طالما

أن الأندية اخطرته بتغيير ارقام اللاعبين قبل التغيير.كان كهربا يرتدي القميص رقم ٢٦ قبل أن يرتدي القميص ٧ بعد رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.