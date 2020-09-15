أوضح مسؤولو اتحاد الكرة حقيقة مختلفة محمود كهربا لاعب الأهلي للوائح بعد تبديل رقم قميصه مع الفريق في وسط الموسم.
وقال مسؤولو اتحاد الكرة إنه يحق لهم تغريم اللاعب على هذا الفعل لكن الاتحاد يسمح بذلك طالما
كان كهربا يرتدي القميص رقم ٢٦ قبل أن يرتدي القميص ٧ بعد رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يوضح: هل خالف كهربا اللوائح بعد تغيير رقم قميصه مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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