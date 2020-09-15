الميركاتو الصيفي | حالة تمرد في فيورنتينا بسبب ميلان

ذكر تقرير من يومية “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن مهاجمم فيورنتينا، فيدريكو كييزا، أبلغ إدارة ناديه برغبته في الانتقال إلى ميلان خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ورفض كييزا (22 عامًا) إبرام عقد جديد مع نادي مدينة فلورنسا، وقدّم طلب انتقال رسمي إلى الإدارة برئاسة روكو كوميسو.

عقد اللاعب مع الفيولا ينقضي صيفية 2022 ويحاول النادي تجديد تعاقده لوضع بند جزائي مرتفع للاستفادة من عملية بيعه مستقبلًا، بيد أن كييزا يصر على الرحيل هذا الميركاتو.

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وتشير التقديرات إلى أن عملية انتقال النجم الأعسر إلى ميلان قد تكلف أقل من 40 مليون يورو، وهو القطعة الناقصة في تشكيلة المدرب بيولي، إذ يعاني من خلل في مركز الجناح الأيمن.

سبق وأن أشرف بيولي على تدريب كييزا موسم 2018-2019 في الفيولا ويعرفه جيدًا، لذلك طلب من المدير التقني مالديني ضرورة إنهاء الصفقة خلال الأيام القادمة.

إضافة إلى كييزا فإن ميلان يخطط للتعاقد مع قلب دفاعات فيورنتينا، نيكولا ميلينكوفيتش (22 عامًا) وهو أحد اللاعبين الواعدين في المسابقة الإيطالية ودولي صربي.