سوق الانتقالات | وكيل لاوتارو مارتينيز يصدم ريال مدريد وبرشلونة

صدم وكيل أعمال المهاجم الأرجنتيني “لاوتارو مارتينيز” قطبا الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة في تصريحات جديدة تخص إمكانية توقيع موكله لأحدهما قبل غلق الميركاتو الصيفي الحالي بعد 20 يومًا من الآن (5 أكتوبر).

وتحدث وكيل اللاعبين “بيتو ياكي” لقناة سكاي إيطاليا عن بعض تفاصيل اجتماع عقده مع إدارة إنتر ميلانو حول مستقبل لاوتارو مارتينيز.

وعلق بيتو ياكي بخصوص الشائعات التي خرجت مؤخرًا حول ارتباط برشلونة وريال مدريد بمهاجم منتخب الأرجنتين “لا يوجد أي شيء على الإطلاق يخص انتقال مارتينيز إلى ريال مدريد، لم نتحدث عن الريال ولا حتى عن برشلونة، سيبقى لاورتارو هنا في إنتر للموسم الحالي”.

وربطت تقارير صحفية مطلع هذا الأسبوع الهداف الثاني لنادي الإنتر -بعد روميلو لوكاكو- بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو للعب تحت قيادة زين الدين زيدان في ريال مدريد، على أن تكلف صفقة انتقاله مبلغ 100 مليون يورو مع إمكانية إدراج المهاجم الصربي “لوكا يوفيتش” للانتقال في الاتجاه المعاكس.

من جانبه، واصل برشلونة محاولاته منذ فترة طويلة للحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز حيث تراه إدارة البلوجرانا أنسب بديل للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز القريب من المغادرة كما يعتبر الشريك المثالي لمواطنه النجم ليونيل ميسي في خط الهجوم.