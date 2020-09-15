بث مباشر | شاهد السد والعين في دوري أبطال آسيا “رابط يلا شوت”

رابط بث مباشر يلا شوت لمباراة “السد” القطري و”العين” الإماراتي في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 15-9-2020 ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

تُنقل مباراة “السد والعين” على قناة الكأس 3، بصوت المعلق “خليل البلوشي”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد.

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يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر اختيار دولة قطر من أجل استضافة باقي مباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقة غرب آسيا، وذلك اعتباراً من دور المجموعات وحتى الدور قبل النهائي، والتي تقام خلال الفترة من 14 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2020.

يستقبل ملعب جاسم بن حمد مباراة نارية بين متصدر المجموعة “السد” ومتذيلها “العين“، حيث يسعى الأول إلى تحقيق الفوز من أجل الإقتراب أكثر من ضمان بطاقة التأهل، بينما يتطلع الثاني إلى المحافظة على آماله في بلوغ الدور القادم.

ويتصدر السد القطري ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني “النصر” السعودي حيث جمع الفريقين 4 نقاط من مباراتين، بينما يأتي في المركز الثالث “سباهان اصفهان” الإيراني برصيد 3 نقاط، ويتذيل “العين” الإماراتي الترتيب دون رصيد.

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